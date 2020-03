0

Global Galicia Olga Suárez

La Voz | Redacción 02/03/2020 12:27 h

Pasó la semana de carnaval y las máscaras fueron las protagonistas; pero no las que nos recuerdan a Venecia, que este año tuvo que suspender su fiesta grande inundada por el coronavirus. El brote no ha llegado todavía a Galicia, pero sí a España. Pero no todo fueron mascarillas y virus; la semana dio para mucho más.